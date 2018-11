Veelgebruiker doorverwezen naar drugopvolgingskamer Wannes Vansina

21 november 2018

17u33 0

Of meewerken aan de drugopvolgingskamer (DOK) of 6 maanden cel en 8.000 euro boete. Dat was de keuze waar J.S. uit Bornem (geboren in 1988) woensdag voor werd geplaatst door de correctionele rechter in Mechelen. Dat nadat hij ter zitting had erkend MDA, cannabis, amfetamines en cocaïne te gebruiken en nog andere drugs te hebben geprobeerd. De rechter zei niet te geloven dat een ambulante behandeling zou volstaan om hem van zijn drugsverslaving af te helpen. “Je zal je moeten laten begeleiden en een jaar lang een keer per maand voor de DOK moeten bewijzen dat je clean bent. Lukt dat dan krijg je opschorting van straf.” J.S. ging na overleg met zijn advocaat in op het aanbod. Het was al de zesde keer dat hij tegen de lamp liep. Momenteel is hij al opgenomen in een instelling.