Veel schade na woningbrand, naastgelegen woningen lopen rookschade op TVDZM

11 april 2019

21u30 0 Bornem Een woning langs de Puursesteenweg in Bornem is vanavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Ook twee naastgelegen panden liepen schade op. Niemand raakte gewond.

De brand werd omstreeks 17.30 uur opgemerkt door een toevallige passant. Een vrouw en haar zoon waren op dat moment thuis maar hadden nog niets in de gaten. De passant belde aan en verwittigde de bewoners maar ook de hulpdiensten. Zij konden de woning tijdig verlaten. De Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. Ook de collega’s uit Puurs kwamen assistentie verlenen.

Veel schade

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Alleen was er heel wat schade. De brand ontstond vermoedelijk in een slaapkamer op de eerste verdieping. Door de hitte, de rook en de vlammen, sloeg het vuur over naar de zolder. Ook die liep aanzienlijke schade op. In de rest van de woning was er heel wat rook- en waterschade. Om te ventileren werd er tot slot ook nog een gat in het dak gemaakt.

Onbewoonbaar

De woning werd na de bluswerken onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen naar verluidt terecht bij familie. Door de brand liepen ook twee naastgelegen woning schade op. Links van de woning was er heel wat rookschade in twee appartementsgebouwen. Er konden wel twee katten gered worden. Rechts van de woning liep de ingerichte zolderverdieping dan weer rookschade op.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Dat wordt verder onderzocht. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de basis. Tijdens de bluswerken werd de straat afgesloten voor verkeer. Dat moest tijdelijk een lokale omleiding volgen.