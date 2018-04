VB: "Verbied boerkini in Breevenzwembad" 20 april 2018

Volgens gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) moet er een boerkiniverbod komen voor het zwembad Breeven in Bornem.

"Ons diensthoofd Sport heeft in de media verklaard dat vrouwen in boerkini welkom zijn in het gemeentelijk zwembad", klinkt het. "We maken beter werk van een verbod."





Schepen voor Sport Greet De bruyn (CD&V) verdedigde haar diensthoofd. "Hij antwoordde correct omdat in het reglement staat dat alles wat gemaakt is en verkocht wordt als zwemkledij, is toegelaten in ons zwembad. We hebben nog maar drie keer iemand in boerkini in het zwembad gehad, en dat was via een school. Wél kregen we de vraag voor aparte zwemuren voor vrouwen maar daar zijn we niet op ingegaan."





Reglement aanpassen

Omdat Verheyden bleef aandringen op het verbod, stelde De bruyn voor om tegen de volgen raad een aangepast reglement uit te werken.





(EDT)