Vandalen beschadigen dug-out van B-terrein 16 augustus 2018

Vandalen hebben, vermoedelijk afgelopen weekend, lelijk huis gehouden op het B-terrein van KVK Hingene. "Twee dug-outs werden vernield", meldt de voetbalploeg op Facebook. "De ramen werden ingeslagen en verder werden naast stoelen ook nog flessen en ander afval naar binnen gegooid." Het plaatste meteen een opsporingsbericht naar mogelijke getuigen. "Wie iets gezien kan hebben, mag steeds contact opnemen", stelt de ploeg. Ze diende inmiddels ook al klacht in bij de politie. De schade zal hersteld worden. Het voetbalterrein wordt gebruikt omdat het A-terrein door de droogte nog niet bespeelbaar is. De wedstrijden komen niet in het gedrang. (TVDZM)