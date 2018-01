Vandaal viseert stationsparking 19-JARIGE MAN BESCHADIGT VEERTIEN VOERTUIGEN ANTOON VERBEECK

02u27 0 Bornem Een vandaal ging op zondagochtend tekeer op de parking aan het station in Bornem met als resultaat:14 beschadigde voertuigen. De verdachte, een 19-jarige man uit Bornem en niet onbekend bij de politie, werd niet lang na de feiten opgepakt. Op de sociale media vraagt men zich af waar de beloofde camera's aan het station blijven.

Om kwart na 8 ontving de lokale politie van Klein-Brabant gisterochtend een oproep over vandalisme op de parking aan het station. Nog voor de politieploegen op de parking arriveerden, konden ze de verdachte, na een kleine klopjacht, klissen in een nabijgelegen tuin. De feiten waarvan de tiener verdacht wordt, zijn niet min. "Het gaat om vijf vrachtwagens, een autobus, vijf mobilhomes, twee lichte vrachtwagens en een personenvoertuig. We vermoeden dat hij al een tijdje de voertuigen aan het beschadigen was op de parking. Bij sommige voertuigen werden de ruiten volledig ingeslagen, anderen hadden dan weer krassen op de ruit. De dader gebruikte stenen van de spoorwegberm om de voertuigen te beschadigen", deelt de politiezone mee. "In sommige voertuigen hebben we sporen gevonden die aanduiden dat de dader in het voertuig heeft gezeten. Op de oplegger van één van de vrachtwagens stonden vijf gloednieuwe personenwagens, die onaangeroerd bleven. De ruiten van de vrachtwagen werden dan weer ingesmeten. We vermoeden dat het dus niet alleen om vandalisme gaat en dat de dader ook interesse had in waardevolle spullen die in de voertuigen lagen."





Glas en bloed

"De bestuurderscabine van mijn vrachtwagen ligt vol glas en bloed. Mijn tablet is nergens te vinden. Bij een andere wagen zou dan weer de GPS zijn meegenomen", reageert Harry De Ceulaerde. "Aan de vijf wagens op mijn oplegger zijn er op het eerste zicht geen beschadigingen. Normaal zou ik de wagens morgen naar een autodealer in Oostende brengen. Nu moet ik eerst langs de garage en politie. Ik sta hier aan het station geregeld met mijn vrachtwagen. Hij staat hier altijd goed in het zicht. Zo zie je maar." Of de verdachte gisterochtend onder invloed was, kon de politie niet bevestigen. "Hij is bij ons niet onbekend. Voor welke feiten laten we in het midden. Het spreek voor zich dat wanneer de verdachte als dader wordt aangeduid, hij voor alle kosten zal opdraaien", klinkt het.





Het nieuws van de beschadigde voertuigen bereikte ook de sociale media. De gemeente plant al meer dan jaar om camera's te plaatsen in de stationsomgeving. Inwoners vroegen zich online dan ook af waar die camera's blijven. "Onze eerste prioriteit was de komst van een een afgesloten fietsenstalling aan het station. De bekabeling van camera's vraagt meer tijd. Binnen enkele maanden worden er vier camera's aan het station geïnstalleerd. De politie heeft aangetoond dat ze ook zonder de camera's snel een verdachte kunnen vatten", aldus burgemeester Luc De boeck (CD&V).