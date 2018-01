Vandaal (19) krijgt enkelband 23 januari 2018

De negentienjarige uit Bornem die afgelopen zondag veertien voertuigen beschadigd heeft, is voor onderzoeksrechter Theo Byl in Mechelen verschenen. Die besloot de tiener aan te houden. Voorlopig moet hij nog niet naar de cel, hij kreeg een enkelband.





De tiener zou geen onbekende zijn voor het gerecht. Hij zou zijn vandalenstreken niet ontkennen. De tiener beschadigde vijf vrachtwagens, een autobus, vijf mobilhomes, twee lichte vrachtwagen en een personenwagen. Soms heeft hij de ruiten ingeslagen, andere keren bleef het bij krassen op de voorruit. Naar verluidt gebruikte de tiener stenen van de spoorwegberm in de buurt om de voertuigen te beschadigen. Hij is kort na de feiten opgepakt. De lokale politie rekende hem in nadat er omstreeks 8.15 uur een melding binnenkwam van vandalisme. (TVDZM)