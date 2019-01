Val op ijsplek loopt fataal af: “Jacky (68) behoorde tot het clubje van de wereldverbeteraars” Tim Van der Zeypen

24 januari 2019

19u00 0 Bornem Enkele dagen nadat de 68-jarige Jacky Verbessel ten val kwam door een ijsplek tijdens een wandeling, is de zestiger overleden in het ziekenhuis. De verslagenheid bij vrienden en familie is bijzonder groot: “Hij zal enorm hard gemist worden.”

Net zoals elke dag ging Jacky dinsdagochtend wandelen. In de Nattehaasdonkstraat schoof hij uit op een ijsplek. De 68-jarige kwam zwaar ten val, belandde op zijn hoofd en werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis in Edegem. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen. “Het gemis is groot”, vertelt goede vriend Stef De Groof. Hij leerde Jacky zo’n acht jaar geleden kennen.

S.O.S. Bornem

Samen kwamen Jacky en Stef bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 nog op voor de partij S.O.S Bornem. “Hij was mijn rechter hand en secretaris”, zegt Jacky. “We hebben samen zeker zo’n vierhonderd kilometer gewandeld. Om te flyeren.” Ook daarbuiten waren Jacky en Stef erg close.

Vele gesprekken

“We gingen samen fitnessen en konden daarnaast ook urenlang met elkaar praten over alles. Ik was enkele jaren jongeren maar dat maakte niet uit. De gesprekken rolden er gewoon uit en de onderwerpen waren bijzonder divers. We konden praten over ruimtevaart en wisselden zelfs kooktips uit”, gaat Stef verder. “Ik ging met hem ook altijd boodschappen doen. Hij had geen rijbewijs dus reed ik met hem naar de supermarkt. Ik deed het graag en hij vond het fijn.”

Wijntje

De gelatenheid bij zijn familie en vrienden is groot. Ook in zijn dorp Wintam komt het overlijden hard aan. “Hij was zo sportief, ging vaak wandelen en fietsen. Waarom moest hem dit nu overkomen”, luidt het. Ook in zijn stamcafé ‘De Chalet’ kan men zijn dood moeilijk vatten. “Hij ging er dagelijks zijn glaasje wijn drinken”, gaat Stef verder. “Zijn plekje zal voor altijd leeg blijven.”

Orgaandonor

Volgens Stef maakte Jacky ook deel uit van het clubje van de wereldverbetaars. “Hij had altijd het beste voor met de mensen”, legt Stef uit. “Hij was een toegewijd man.” De 68-jarige wou ook na zijn dood nog mensen helpen. Na zijn overlijden, wou hij zijn organen doneren. “Alleen heeft dat niet mogen zijn”, zucht Stef. “Door medische reden kon het niet. Moest hij het weten, hij zou bijzonder kwaad zijn.”

Jacky was getrouwd maar had geen kinderen. De afscheidsplechtigheid vindt nu dinsdag om 9.30 uur plaats in het uitvaartcentrum De Ruyte in Puurs.