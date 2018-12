Vakantiehuisje ‘Het Atelier’ van kasteel d’Ursel noodgedwongen gesloten: “Waterafvoer foutief aangesloten” PAS VANAF MAART 2019 OPNIEUW OPEN Tim Van der Zeypen

19 december 2018

15u30 0 Bornem Door een fout bij de aannemer werd de waterafvoer van vakantiehuisje ‘Het Atelier’ op het kasteeldomein d’Ursel in Hingene bij Bornem niet aangesloten op het rioolnetwerk. Hierdoor kwam al het water terecht in de kelder van het vakantiehuisje. Met heel wat schade tot gevolg. Na amper tweeënhalve maand moesten de uitbaters opnieuw sluiten.

“Tijdelijk maar noodgedwongen”, klinkt het bij uitbater Koen De Vlieger. “De aannemer was vergeten om de afvoer aan te sluiten aan de riolering”, vertelt Koen. “Hierdoor kwam al het water in de kelder terecht. Het stond zo’n acht centimeter hoog. De keerzijde van de medaille nadat we besloten om de kelder waterdicht te maken voor binnendringend grondwater (lacht).” De houten planken op de vloer raakten door het water geplooid, waren omhoog gekomen en omdat het water via de muren omhoog was gekropen, viel de verf van de muren.

Bovendien moesten er ook enkele afbraakwerken worden uitgevoerd en moest er zelfs een gat gemaakt worden in de betonnen ondergrond. De opgelopen schade door het waterprobleem is dus groot. Ondanks dat het vakantiehuisje op 1 oktober 2018 opende, sluit het nu dus verplicht zijn deuren. En dat ligt bijzonder pijnlijk bij de uitbaters: “We hadden de laatste tijd heel wat interesse in een boeking en hadden al heel wat boekingen binnen gekregen voor de komende periode.”

Acht personen

Het oude schildersatelier van hertogin Antonine op het kasteeldomein in Hingene stond jarenlang leeg en was in verval geraakt. Met de ombouw naar een vakantiehuisje kreeg het oude atelier onlangs een nieuw leven ingeblazen. Het vakantiehuisje met vier slaapkamers, drie badkamers en goed voor maximaal acht personen werd gedeeltelijk gefinancierd door de verkoop van eigen gebrouwen bier.

De uitbaters namen inmiddels contact op met de aannemer en de verzekeraar. De schade zal worden vergoed en alles wordt nu zo snel mogelijk in gereedheid gebracht om dat de herstelling uit te voeren. “De vloer zal moeten worden vernieuwd en er zal ook opnieuw moeten worden geschilderd”, gaat Koen verder. “Maar ook de ruimte zelf zal opnieuw moeten worden gedroogd. En dat kost blijkbaar wel wat tijd.”

Maart 2019

Pas in maart 2019 zal het vakantiehuisje zijn deuren opnieuw kunnen openen. “Net op tijd voor het zomerseizoen”, zegt Koen. “Maar intussen hebben we wel verschillende boekingen moeten afzeggen.” Hoeveel boekingen de uitbaters door de gedwongen sluiting misloopt, is moeilijk te zeggen. Volgens de uitbaters werd er vaak last-minute geboekt. De reacties van de mensen zijn in ieder geval erg verschillend. “De ene reageert vol medeleven, de andere reageren met ontgoocheling”, besluit Koen.

Wie binnenkort een weekend of mid-week wil boeken in het vakantiehuisje kan terecht op het telefoonnummer 03/820.60.10 of kan meer informatie verkrijgen via het e-mailadres info@kasteeldursel.be of op hun website.