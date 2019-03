Vakantiegangers weer welkom in 'Atelier van Antonine' na herstelling waterlek

Els Dalemans

18 maart 2019

14u17 0 Bornem Vakantiegangers zijn weer welkom in het ‘Atelier van Antonine’, de vakantiewoning op kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem). “Amper drie maanden na de opening zorgde een groot waterlek voor schade, maar alles is weer hersteld”, zegt Koen De Vlieger van kasteel d’Ursel.

Het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de Mun op het kasteeldomein in Hingene stond jarenlang leeg en was compleet vervallen. Maar vorig jaar werd het geheel gerenoveerd, de charmante vakantiewoning was in september 2018 helemaal klaar om de eerste logés te ontvangen. In december ging het echter mis.

“De waterafvoer van één van de douches werd tijdens de verbouwingswerken niet aangesloten op de riolering. Het water hoopte zich op in de kelder, waar ook bad- en slaapkamers waren ingericht. Er was flink wat schade, zo ging onder andere een deel van de houten vloerbedekking stuk. Er zat niets anders op dan de vakantiewoning tijdelijk weer te sluiten en alle reservaties te annuleren”, zegt De Vlieger

“De voorbije weken werd hard gewerkt in de vakantiewoning: de vloer werd vernieuwd en de muren kregen een nieuwe laag verf. Alles moest ook goed uitdrogen, en dat proces had tijd nodig. Gelukkig is alles weer klaar nét voor de lente. Ondanks deze tegenslag is ons vakantiehuisje nog steeds erg populair. Vooral de weekends zijn al goed volgeboekt, we hebben zelfs al enkele reservaties voor 2020!”

www.kasteeldursel.be