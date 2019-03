Vader van 3-jarig kindje overlijdt na crash tegen boom TVDZM

29 maart 2019

07u00 12 Bornem In Bornem is donderdagnacht een 34-jarige man uit Sint-Amands overleden bij een verkeersongeval. Oguzhan Ozdemir, vader van een 3-jarig kindje, botste met zijn wagen tegen een boom langs de Sint-Amandsesteenweg en kwam pas meters verder tot stilstand.

Het ongeval gebeurde rond 0.45 uur. “De wagen reed in de richting van Bornem. Ter hoogte van de Brantsedreef ging de bestuurder uit de bocht en botste hij tegen een boom langs de weg”, vertelt de lokale politie. “Het voertuig ging aan het tollen en kwam enkele meters verder tot stilstand in de tegenovergestelde richting.”

Een toevallige passant merkte de wagen op en verwittigde de hulpdiensten. Zowel de lokale politiezone Klein-Brabant als de medische diensten en de brandweer kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder zat gekneld in de auto. Voor de dertiger kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De man laat naast een echtgenote ook nog een driejarig kindje achter.

De wagen raakte bij het ongeval bijzonder zwaar beschadigd. De impact moet volgens de hulpdiensten dan ook hevig geweest zijn.

Honderden mensen op afscheid

Bij het verkeersongeval was in elk geval geen ander voertuig betrokken. Op het moment van het ongeval was het mistig, maar onderzoek zal onder meer ook nog moeten uitwijzen of overdreven snelheid aan de basis lag.

Het slachtoffer werd vandaag al begraven. Honderden mensen namen afscheid van de 34-jarige man in de moskee van Puurs-Sint-Amands.