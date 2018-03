Uitbater dancing La Difference schuldig aan cocaïnehandel 23 maart 2018

De 41-jarige uitbater van de Bornemse dancing La Difference is gisteren veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel voor cocaïnehandel. Ook de geldboete van 6.000 euro werd gedurende drie jaar uitgesteld zolang hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Bij huiszoekingen werden restanten van cocaïne gevonden (onder meer op het nachtkastje van zijn vijfjarige dochter), er lagen ook grote hoeveelheden geld onder de matras en op basis van telefoontaps werd duidelijk dat hij zijn danscafé ter beschikking stelde om drugsgebruik te vergemakkelijken. Zelf verklaarde hij steeds dat hij niet op de hoogte was van het drugsgebruik in het café.





Naast de uitbater van het danscafé stonden nog drie twintigers terecht voor drugsfeiten. Zij kochten hun drugs in het danscafé of kregen de drugs van de uitbater. Zij kregen celstraffen van zes tot tien maanden met probatie-uitstel. Ook zij zullen zich moeten houden aan enkele voorwaarden. Of de uitbater beroep zal aantekenen tegen het vonnis, was gisteren nog niet gekend. (TVDZM)