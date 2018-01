Tweede kans voor oplichter 02u32 0

Rechter Erika Colpin heeft Levi H. (33) uit Herenthout een tweede kans gegeven. De dertiger stond terecht voor valsheid in geschriften en oplichting. Zijn slachtoffer was zijn voormalige werkgever. De man werkte voor Confoplus. Een bedrijf dat hulpmiddelen voor hulpbehoevende mensen voorziet. De man moest die middelen gaan leveren of ophalen. Vooral bij dat laatste pleegde hij de feiten. In plaats van die spullen opnieuw mee te nemen, 'verkocht' hij deze. De man vervalste daarvoor de facturen en liet het geld op zijn eigen bankrekeningnummer overschrijven. In totaal deed hij dat naar verluidt zo'n achttien keer en zou hij zo voor ruim 6.000 euro hebben gestolen. Geld dat door zijn ex-werkgever ook werd teruggevraagd én gisteren ook werd toegekend. De beklaagde ontkende de feiten niet maar voegde toe dat hij het deed omdat hij zich ondergewaardeerd voelde. Het parket vorderde een celstraf van twaalf maanden, de rechter was milder en gaf een opschorting van straf gedurende drie jaar.