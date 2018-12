Twee gewonden bij ongeval op N16 TVDZM

17 december 2018

21u50 0

In Bornem zijn vanavond twee lichtgewonden gevallen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op de Rijksweg (N16) omstreeks 20.45 uur. Ter hoogte van het kruispunt Tijpel aan fitnesszaal Basic Fit wou een voertuig de N16 oprijden. Hierop werd die aangereden door een andere personenwagen. In totaal waren er bij het ongeval drie personenwagens betrokken. Nadat de eerste twee auto’s tegen elkaar botsten, botste er nog een andere wagen tegen de twee anderen. De voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Volgens de hulpdiensten was er weinig hinder voor het verkeer. De rijbaan moest opgeruimd worden. Hiervoor werd de brandweerzone Rivierenland opgeroepen.