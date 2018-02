Twee arbeiders gewond nadat muur instort 24 februari 2018

02u33 0 Bornem Bij de afbraak van een gebouw in de Van Haelenstraat in Hingene (Bornem) raakten gisterenmiddag twee Bulgaarse arbeiders bedolven onder het puin toen een muur instortte. Een kraan was tegen de muur gebotst. Een van de arbeiders liep zware verwondingen op, de andere lichte.

De zwaarst gewonde arbeider werd na zijn evacuatie overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Er was geen levensgevaar. De lichtgewonde arbeider werd per ambulance overgebracht naar de Sint-Jozefskliniek in Bornem. Meteen na het ongeval werd er een perimeter ingesteld. De plaats werd afgesloten zodat politie en parket verder onderzoek konden voeren naar de exacte omstandigheden van het ongeval. Ook enkele inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk werden ingelicht en kwamen ter plaatse. Zij zullen nu moeten onderzoeken of het veilig was toen de arbeiders naar binnen gingen en hoe het ongeval is kunnen gebeuren.





Het ongeval gebeurde bij de afbraak van een gebouw (werkhuis, red.) achteraan een bankkantoor. Beide gebouwen worden afgebroken. In de plaats ervan komen nieuwe appartementsgebouwen. De werken werden op vraag van de hulpdiensten stilgelegd. Wanneer ze opnieuw kunnen worden hervat, is nog niet duidelijk. (TVDZM)