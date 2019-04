Trio staat terecht voor inbraakpoging in leegstaand gebouw TVDZM

15 april 2019

13u00 0 Bornem Drie mannen tussen de 22 en 34 jaar oud stonden maandagochtend terecht voor een inbraakpoging in een leegstaand gebouw in Bornem. Het trio riskeert celstraffen van zes en tien maanden met probatie-uitsteld.

De feiten dateren van begin februari. Op dat moment passeerde een patrouilleploeg van de politiezone Klein-Brabant en zag die hoe de drie verdachten aan het binnenkijken waren in een gebouw. “Ze reden weg met een auto maar de politie ging hen achterna. Het voertuig werd aan de kant gezet en gecontroleerd”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vanmorgen op zitting. “In de buurt van de wagen werd een tas gevonden met inbrekersmateriaal.”

De drie werden opgepakt en opgesloten in de gevangenis. De twee jongsten werden vrijgelaten maar overgebracht naar een opvangcentrum met het oog op de repatriëring naar hun thuisland Servië. De oudste zit voorlopig nog steeds in de gevangenis van Mechelen.

De drie ontkenden de inbraakpoging. Volgens hen gingen ze de spullen in de tas aan het gebouw leggen. “Een dag later zouden we er aan het werk gaan”, klonk het. Naast de celstraffen met uitstel, riskeren beiden ook een geldboete van 150 euro. De rechter velt een vonnis op twee weken.