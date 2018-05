Tijdrit Baloise Belgium Tour ontketent volksfeest in Bornem 26 mei 2018

De tijdrit van de 88ste Baloise Belgium Tour in Bornem is vlekkeloos verlopen. Finishen deden de renners op het Kardinaal Cardijnplein, Christophe Laporte van Cofidis bleek de snelste.





"Een massa volk zakte naar het centrum af om de renners aan te moedigen, maar ook op verschillende plaatsen langsheen het parcours van zo'n 10 kilometer stonden heel wat wielerliefhebbers", zegt burgemeester van Bornem Luc De boeck (CD&V). "De zon brandde fel, maar de hitte bleef beheersbaar. Calamiteiten bleven uit, er waren geen grote interventies van de hulpdiensten nodig. Ook op het vlak van veiligheid verliep alles vlot. Ik wil in het bijzonder ons gemeentepersoneel bedanken voor de enorme inzet en de Bornemse bedrijven voor hun financiële steun."





"Enkel de afwezigheid van het Quick-Step-team stelde ons teleur. Wij doen - net al zoveel andere gemeenten - de moeite om deze wedstrijd te organiseren en dan haakt de belangrijkste wielerploeg af." Voor De Boeck is dit zeker niet de laatste wielerwedstrijd in zijn gemeente. "Als ik weer burgemeester word, organiseer ik de volgende zes jaar graag 3 wielerwedstrijden. Dit soort evenementen gratis kunnen aanbieden en onze inwoners zó zien genieten is fantastisch." (EDT)