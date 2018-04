Tiende BIN-netwerk opgestart 12 april 2018

02u30 0 Bornem In het gemeentehuis van Bornem is gisteren het tiende BIN-netwerk opgestart. Het netwerk telt deze keer een dertigtal straten in Branst of gedeelten ervan.

De politie Klein-Brabant is blij met de oprichting van het nieuwe Buurt Informatie Netwerk. "Eerder werden er al zes opgericht in Bornem, drie andere in Puurs", klinkt het bij de politiezone. Het BIN-netwerk heeft als voornaamste doel om het veiligheidsgevoel in het gebied te verhogen. "Verder proberen we zo ook de sociale cohesie te versterken en om aan preventie te doen. Belangrijk daarbij is dat ook de communicatie en het contact tussen de politie en de burgers verbetert."





Wijkagent

Het nieuwe BIN is enerzijds een samenwerking tussen de bewoners en de wijkagent van de lokale politiezone Klein-Brabant. Verantwoordelijke van het BIN zijn Ludo Stolck en Rony Van de Moortel. Met de opstart van het tiende netwerk hoopt de politie dat het niet het laatste is. Tegelijkertijd moedigen zij de oprichting van meerdere BIN-netwerken aan. "Als je interesse hebt voor het opstarten van een BIN-werking binnen de gemeente Bornem, Puurs of Sint-Amands, aarzel dan niet om contact op te nemen met je eigen gemeentebestuur of met de lokale politie Klein-Brabant", besluit de politie. Dit kan onder meer via bin@pz-klein-brabant.be. (TVDZM)