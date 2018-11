Tien procent van bestuurders rijdt te snel TVDZM

13 november 2018

De politiezone van Klein-Brabant heeft binnen zijn drie gemeenten verschillende snelheidscontroles gehouden. In totaal werden 2.598 autobestuurders gecontroleerd.



In Bornem gebeurde dat onder meer langs de Barelstraat, de Weerstraat en op de Rijksweg N16. In Puurs stond de politie dan weer opgesteld langs de Dendermondsesteenweg, de Rijksweg en de Moerplas. Tot slot stond de politie van Klein-Brabant in Sint-Amands langs de Provincialeweg en langs de Lippeloseweg te flitsen. 262 autobestuurders reden te snel en zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.