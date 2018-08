Thomas bij eerste finishers 13 augustus 2018

Ook dit jaar stonden al een reeks deelnemers te wachten aan de finish, die pas om 7 uur opent. "De Dodentocht wil geen wedstrijd zijn en daar houden wij als lopers ook rekening mee", zegt Thomas Van Woensel. "We verzamelen met een hele groep aan de laatste controlepost en lopen van daaruit samen naar de finish zodat niemand 'de eerste over de meet' is. Voor mij was het de 7de editie. Nu heb ik gemiddeld 11km/uur gelopen, het was een héél vlotte en enorm gezellige tocht. Of ik volgend jaar weer deelneem weet ik niet, want een mooiere Dodentocht dan deze kàn niet meer." (EDT)