Terpsichore kaapt prijzen weg op 'Dance Stars’ Els Dalemans

10 april 2019

19u13 1 Bornem Terpsichore, het artistiek centrum voor dans en beweging uit Bornem en Puurs, kaapte 2 prijzen weg op het Belgisch Kampioenschap ‘Dance Stars’ in Antwerpen.

“Onze jonge streetdancecrew JnM en de ploeg DnM met dansers vanaf 15 jaar behaalden elk de derde prijs op dit kampioenschap. We zijn enorm fier, want dit is een mooie bekroning voor het hard werk van beide teams. Onze nieuwe coach sinds dit jaar, Azzedine Benzaza, heeft veel ervaring met demoteams en dit werpt duidelijk vruchten af”, zegt Kathy Van den Bergh van Terpsichore.

“Wie deze getalenteerde hiphopgroepen aan het werk wil zien, kan op 11 en 12 mei terecht in CC Binder in Puurs. Het cultuurcentrum wordt heel even omgebouwd tot kunstgalerij met de voorstellingen van ‘Obra de Arte’. Op 18 en 19 mei palmen we CC Ter Dilft in Bornem in, daar staat staat alles in het teken van sport met de voorstelling ‘Olympics’. Ook onze andere Terpsichore-dansgroepen zullen tijdens deze shows hun nieuwste creaties tonen.”

Info en tickets: www.terpsichore.be