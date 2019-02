Tennisclub investeert in drie padelterreinen: “We willen mee zijn met nieuwe hype” Els Dalemans

20 februari 2019

14u52 0 Bornem De Bornemse tennisclub investeert in drie padelterreinen, die de komende weken worden aangelegd in recreatiedomein Breeven. “Padel is de nieuwe hype, we hopen met deze toegankelijke sport een nieuw publiek te kunnen bereiken”, zegt voorzitter Mario De Marteau.

“Padel is een racketsport waarbij je op een rechthoekig terrein een bal over een net moet spelen. Het spel lijkt op een mix van tennis en squash, maar is veel minder technisch dan tennis en hierdoor ook een pak makkelijker om te spelen.”

“Padel groeide eerst in Spanje enorm snel, en de voorbije jaren raakte de sport ook in België alsmaar bekender. Heel wat tennisclubs onderzoeken daarom of een investering in de aanleg van padelterreinen mogelijk is. In de regio zijn er al enkele clubs met padelvelden, wij zijn de eerste in Bornem en gaan meteen voor drie exemplaren.”

“We dragen de kosten voor de aanleg zelf, als financieel gezonde club met meer dan 500 leden is deze investering mogelijk. Net als bij de vorige investeringen gebeurt dit in overleg met de gemeente Bornem, die eigenaar is van de gronden in het Breeven. De klus wordt immers meteen ook gecombineerd met de heraanleg van het gemeentelijke tennisveld.”

“De werken voor de aanleg van de velden -telkens 10 op 20 meter groot met een waterdoorlatende ondergrond en vier wanden rondom- gingen vorige week van start. Er wordt ook LED-verlichting geplaatst om ‘s avonds te kunnen blijven spelen. We hopen de klus tegen de paasvakantie te klaren, zodat we er bij mooi weer meteen kunnen invliegen.”

“Achter de schermen bekijken we ondertussen hoe we de reservaties en verschillende lidmaatschap-formules gaan uitwerken. We onderzoeken ook de mogelijkheid om zo veel mogelijk te automatiseren. Met een online reservatiesysteem kunnen we efficiënt werken en blijft alles draaglijk en overzichtelijk voor onze vrijwillige clubmedewerkers.

“Op de drie velden samen zal er ruimte zijn voor zo’n 300 actieve leden. Omdat padel een heuse hype is, ontstaan er ook louter padelclubs. Dat is voor TC Bornem niet het doel, wij willen vooral een bijkomend publiek aantrekken. Padel is veel toegankelijker, een ideale sport om op elke leeftijd te spelen met familie, vrienden of collega’s.”

“We willen daarom ook teambuilding-formules aanbieden voor bedrijven of verenigingen. Natuurlijk is het mogelijk dat padelspelers op termijn doorstromen naar onze tennisclub, waar iedereen meer dan welkom is. Ook voor onze huidige leden zal het padelspel een fijne aanvulling of afwisseling zijn op het klassieke tennisspel.”

Wie nu al meer informatie wil over de padelterreinen in Bornem, kan terecht op de Facebook-pagina van TC Bornem of in het clubhuis in recreatiedomein Breeven.