Teleurstelling na stormloop op 13.000 Dodentocht-tickets is enorm: “Zoek toch een oplossing voor al die andere wandelaars” Els Dalemans

25 maart 2019

16u55 0 Bornem De teleurstelling bij vele honderden wandelaars is enórm, nadat de 13.000 tickets voor de 50ste Dodentocht zaterdag in amper twee uur tijd de deur uit vlogen. “Volgens de organisatie is de Dodentocht geen wedstrijd, maar de race begon al bij de inschrijvingen”, klinkt het. “We vragen om een oplossing: een tweede editie, een vertrek in shiften... Er is zoveel mogelijk!” De Dodentocht-organisatie lijkt evenwel niet te vermurwen.

Marc Buelens zou in augustus voor de achtste keer aan de start van de Dodentocht verschijnen. Toen hij zich zaterdag - na een cursus in de voormiddag - wou inschrijven, was hij al te laat. “Toen mijn vrouw en ik in Bornem woonden, trok de wandeltocht voorbij ons huis. Mijn vrouw werd zwaar ziek en overleed. Om dat verlies te verwerken, besloot ik te wandelen en me eindelijk ook eens aan de Dodentocht te wagen. Ik nam al zeven keer deel, haalde tweemaal de finish, en was ook nu alweer aan het trainen voor augustus.”

“De Dodentocht is een bijzonder evenement, én ondertussen ook een deel geworden van wie ik ben. Ik woonde enkele jaren in Londen en kwam steeds weer naar België om deel te nemen, ik wandelde ooit met een jetlag na een rechtstreekse vlucht vanuit de States... Ook dit jaar had ik mijn zomer helemaal rond de Dodentocht gepland. Met een groep vrienden reis ik naar Rusland, maar ik had mijn vlucht vervroegd om op tijd weer in Bornem te geraken", zucht Marc.

“Er zullen honderden verhalen zijn zoals het mijne, daarom vraag ik de organisatie om een oplossing te vinden. Enkelen lanceerden al de oproep om een tweede Dodentocht te organiseren, anderen suggereren om in ‘shiften’ of op meerdere locaties te starten om de druk te spreiden. Wat mij ook een goed idee lijkt, is een soort ‘feest-Dodentocht’ van 50 kilometer naar aanleiding van de 50ste verjaardag. Daar kunnen wandelaars aan meedoen die willen stappen voor de sfeer of om hun uithoudingsvermogen al eens te testen. Zo komt er op de 100 kilometer weer plaats vrij voor deelnemers die de tocht al vaker uitstapten.”

De organisatie zegt dat ze wandelaars geen voorrang kan geven op basis van eerdere deelnames, dan zou ze discrimineren. Maar nu wordt er gediscrimineerd in het voordeel van mensen die goed met een computer overweg kunnen en die zaterdagochtend niet moesten werken Marc Buelens

“De organisatie zegt dat ze wandelaars geen voorrang kan geven op basis van eerdere deelnames, dan zou ze discrimineren. Maar nu wordt er gediscrimineerd in het voordeel van mensen die goed met een computer overweg kunnen en die zaterdagochtend niet moesten werken. Deze zaken hebben ook hélemaal niets met de Dodentocht zelf te maken.”

Startnummer 12.096

Hendrik Dupont uit Brasschaat, met zijn 90 jaar een van de oudste deelnemers, wandelt dit jaar voor de 31ste keer mee. “Ik heb me gelukkig op tijd kunnen inschrijven, dankzij hulp van buitenaf. Want zelf heb ik geen computer, het was mij dus anders niet gelukt om nog te kunnen deelnemen. En mijn inschrijving was ook vrij nipt: ik kreeg startnummer 12.096. Nu kan ik met een gerust hart verder trainen: ik wandel een heel jaar door elke week zo’n 40 kilometer, en stap zo de Dodentocht telkens vrij vlot uit.”

‘Dubbels’

De Dodentocht-organisatie is zelf ook geschrokken door de snelheid van de inschrijvingen. “We hadden intern gegokt op een week om alle tickets de deur uit te krijgen”, zegt hoofd IT Frans De Leeuw. “Er werd zaterdag meteen een wachtlijst aangelegd. Hoeveel wandelaars die telt, zullen we nu nog niet communiceren. Er zullen immers nog heel wat ‘dubbels’ tussen de inschrijvingen zitten. Die willen we er eerst tussenuit halen, zodat er weer plaatsen vrijkomen voor andere wandelaars.”

De Leeuw begrijpt de felle reacties. “Het is voor ons een hele eer dat iedereen wil deelnemen, maar tegelijk ook frustrerend dat we zovelen moeten teleurstellen. We kunnen geen 2 Dodentochten na elkaar aan: we zijn geen commerciële organisatie, maar een groep vrijwilligers. Ook meer wandelaars laten deelnemen, is geen optie. Het was de voorbije jaren al drummen.”

Tweedehandssites

De Leeuw benadrukt nog eens dat kaarten doorverkopen ook énkel kan via de Dodentocht. “We zien nu al duurdere tickets opduiken op tweedehandssites, maar alle tickets zijn op naam en daar hoort onder andere ook een verzekering bij. Wie niet kan deelnemen, moet via ons annuleren, zodat wij het vrijgekomen ticket kunnen aanbieden aan de eerstvolgende in de wachtrij.”