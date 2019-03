Te jong om te betogen? Leerlingen ‘t Hinkelpad houden eigen klimaatmars Els Dalemans

01 maart 2019

14u34 0 Bornem De leerlingen van freinetschool ‘t Hinkelpad in Bornem organiseren hun eigen klimaatmars. “We nodigen jong en oud uit om op vrijdag 15 maart mee door onze gemeente te trekken, en zo aandacht te vragen voor het milieu. Ook op school doen we heel wat extra inspanningen”, zegt juf Els Huylebroeck.

“Tijdens onze kringgesprekken praatten de kinderen de voorbije weken opvallend veel over het klimaat en de wekelijkse marsen in Brussel. Vanzelfsprekend kwam ook de vraag of we met onze school aan zo’n mars kunnen deelnemen. We vonden onze leerlingen echter nog iets te jong om in de grootstad tussen duizenden studenten te gaan lopen. Zo ontstond het idee om vanuit onze gloednieuwe actiegroep ‘De Komaantjes’ in onze eigen gemeente een klimaatmars te organiseren.”

Affiches verspreiden

“We prikten vrijdagnamiddag 15 maart als datum, en nodigen zoveel mogelijk andere scholen uit. Ook leerlingen van andere schoolnetten en klassen van buiten Bornem zijn welkom, want we merken dat er ook daar interesse is in zo'n mars. Na de krokusvakantie gaan we affiches maken en verspreiden, om ook zoveel mogelijk volwassenen te bereiken. We zaten al samen met het gemeentebestuur om de veiligheid en route van onze mars te bespreken.” Vertrekken doet de groep om 13 uur op school en afsluiten gebeurt op recreatiedomein Breeven. Daar geeft Kristof Joos, de burgemeester van Bornem een speech, waarna de leerlingen het ‘Sing for the Climate’-lied zingen. “Scholen die graag willen deelnemen, mogen ons altijd contacteren en kunnen ook onze Facebook-pagina in het oog houden.”

De kinderen dragen ook zelf hun steentje bij. Zo moedigen ze elkaar aan

om minder plasticverpakkingen mee te nemen en

met de fiets naar school te komen Juf Els Huylebroeck

Statistieken

Maar het stopt in ‘t Hinkelpad niet bij de organisatie van een klimaatmars. “We praatten over het waarom van de marsen, en zo ontstond het idee om op te lijsten wat we zelf kunnen doen om ons steentje bij te dragen.” Alle mogelijke thema’s werden onderzocht: voeding, de hoeveelheid plastic, het gebruik van energie, houtkap en meer. “De kinderen hebben alles mooi opgelijst en proberen nu hun ideeën toe te passen. Ze moedigen elkaar aan om drinkbussen en koekjesdozen te gebruiken, doven de lichten in de klassen en sluiten de deuren, komen meer met de fiets naar school, maakten zelf een kookboek met de nadruk op seizoensgroenten en vegetarische gerechten, en checken wie plasticverpakkingen bij zich heeft en waarom. Alles wordt in statistieken gegoten, het is een héél serieus project geworden.”

Ook eigen moestuin

“En we gaan nog een grote stap verder: we ontwierpen onze eigen moestuin, waar we na de krokusvakantie onze eerste eigen groenten zullen zaaien. We staan als leerkrachten vol bewondering te kijken naar de betrokkenheid van onze kinderen. Wat hier gebeurt is ook waar we op hoopten: dat het niet enkel bij een klimaatmars zou blijven, maar dat de kinderen zelf aan de slag gaan om - hoe klein soms ook - een verschil te maken.”