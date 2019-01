Succes Pop-Up Springpret leidt tot nog meer ‘gejump’ Wannes Vansina

Kinderen die hielden van springen, moesten vandaag in sporthal Breeven in Bornem zijn. Daar vond voor de tweede keer ‘Pop-Up Springpret’ plaats: een speelevenement met attracties als springkastelen en hindernisbanen. En terwijl de kinderen zich uitleefden, konden mama en papa iets drinken aan de bar of een kijkje nemen bij de uitgestalde kinderkledij. “Het is een heel groot succes. Er is veel volk – meer dan vorig jaar - en iedereen is enthousiast”, vertelt organisator Dieter Vermeulen van Jump Around. Hij zou van Pop-Up Springpret graag een jaarlijks weerkerend evenement maken. “Of mogelijk zelfs meerdere keren per jaar. De vraag is er.”