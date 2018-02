Studente verpleegkunde op stage in Nicaragua 03 februari 2018

Op 10 februari stapt de Bornemse India Cuypers (21) gepakt en gezakt het vliegtuig op richting Nicaragua. De studente verpleegkunde aan hogeschool Odisee, Campus Brussel-Terranova zal er tot eind mei stage lopen in de stad Estelí. "Ik ga aan de slag in het lokale ziekenhuis 'San Juan de Dios', waar ik vooral op de afdeling spoedgevallen en pediatrie zal werken. Van andere studenten kreeg ik al te horen dat het materiaal ter plaatse erg schaars is en de werkomstandigheden vaak 'extreem' zijn. De grootste uitdaging zal dus zijn om heel creatief om te springen met wat wel en niet aanwezig in het hospitaal", zegt Cuypers.





Cultuurschok

"Eerder verbleef ik al een jaar in de Dominicaanse Republiek, dus ik ben niet voor het eerst zo lang en zo ver weg van huis. Ik trek ook bewust opnieuw naar Amerika, terwijl vele medestudenten vooral voor Afrika kiezen. Door de cultuurschok minder groot te maken, wil ik me vooral beter kunnen focussen op mijn job. Mijn ouders staan achter dit avontuur, ze vinden dat ik me net nu zo veel mogelijk in dit soort avonturen moet storten. Ik broed al stilletjes op het plan om hier later meer mee te doen, en vanuit België dit soort initiatieven te ondersteunen. Maar dat is nog toekomstmuziek, éérst wil ik deze stage succesvol afronden!" India Cuypers schrijft over haar reis op https://indiaragua.wordpress.com/ (EDT)