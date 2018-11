Stroompanne zet duizendtal mensen zonder elektriciteit TVDZM

05 november 2018

16u10

Bron: EDT 0

Een groot deel van Klein-Brabant heeft vanmiddag een tijdje zonder elektriciteit gezeten. Nutmaatschappij Eandis zou herstellingswerken uitvoeren in een transformatorcentrum in Bornem. In dat centrum wordt hoogspanning omgezet naar middenspanning. “Bij deze werken is er een probleem ontstaan en kwam er een groot deel van de regio zonder elektriciteit te zitten”, klinkt het bij Eandis. Vooral in Puurs en in Bornem was de hinder het grootst. In Sint-Amands bleef het beperkt tot hinder in Oppuurs. Zo’n duizendtal klanten van Eandis hadden dus plots geen stroom meer. Arbeiders van Eandis kwamen ter plaatse om het euvel te herstellen. Er werd verschakeld en binnen het half uur had iedereen opnieuw elektriciteit.