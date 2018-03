Straf met uitstel voor man die vriendin laat prostitueren 07 maart 2018

Een 49-jarige man uit Bornem heeft van de rechters in Mechelen een celstraf van vier jaar, deels met uitstel, gekregen omdat hij zijn liefje (24) aanzette tot prostitutie.





Het slachtoffer, dat gevonden werd in de struiken, beweerde dat ze klappen had gekregen van de beklaagde nadat ze telefoon had gekregen van een andere man. De veertiger werd geïdentificeerd en meegenomen voor verhoor. Hij ontkende alles maar op zijn gsm werden enkele bezwarende filmpjes gevonden. Het 24-jarige meisje was er op te zien terwijl ze aan het vrijen was met andere mannen. "Uit sms-verkeer bleek later dat beklaagde die mannen leerde kennen via Badoo en geld vroeg in ruil voor seks met het meisje", klonk het in de vordering van het parket. "Die sms'en en afspraken? Die heb ik niet gemaakt. Ik heb dyslexie en deze berichten zijn perfect geschreven", zei de beklaagde. De verdediging vroeg de vrijspraak maar de rechtbank ging daar dus niet op in. Naast de straf met uitstel kreeg hij ook nog een geldboete van 1.200 euro en werd hij gedurende tien jaar uit zijn rechten gezet. Aan zij ex-liefje moet hij een schadevergoeding betalen van 2.625 euro moeten betalen en werd er een deskundige aangesteld. (TVDZM)