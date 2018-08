Stijn en Melissa als laatsten over de meet 13 augustus 2018

02u40 0

Stijn Verhaegen (31) en Melissa Sierens (32) wandelden zaterdagavond om 21.45 uur als laatste wandelaars over de eindmeet. "Stijn had zich al twee keer aan de tocht gewaagd, maar zonder succes. Ik neem nu voor het eerst deel en we hebben elkaar er echt doorgesleurd", zegt Sierens, duidelijk geëmotioneerd. "Vooral de laatste 30 kilometer waren loodzwaar, we hebben elk om beurt meermaals aangegeven dat het niet meer ging. Maar op zo'n moment maakt samen wandelen het verschil: dan zet je je over die pijn en ga je door. Zoals ik mij nu voel, zeg ik 'neen' tegen een volgende Dodentocht, maar misschien denk ik daar morgen alweer anders over. Want het is een fantastische ervaring ." (EDT)