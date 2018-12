Springpret in sporthal Breeven Els Dalemans

28 december 2018

Wie zich na de feestdagen eens stevig wil uitleven, kan op woensdag 2 januari terecht in het Bornemse recreatiedomein Breeven. De sporthal wordt er omgebouwd tot een speelparadijs met springkastelen, hindernisbanen, attracties, grime en meer. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom voor een portie springpret, ouders kunnen iets drinken in de bar. Pop-Up-Springpret opent de deuren van 10-16 uur, vooraf inschrijven is niet nodig, aan de kassa betaal je 5 euro per kind. Sportcentrum Breeven, Barelstraat 111 in Bornem.