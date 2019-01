Sport- en recreatiedomein Breeven krijgt nieuwe paden Els Dalemans

21 januari 2019

17u24 0 Bornem De gemeente Bornem plant vernieuwingswerken in sport- en recreatiedomein Breeven.

“De asfaltpaden in het recreatiedomein zijn in zeer slechte staat, en worden daarom de komende weken heraangelegd. We gaan de asfaltweg en de vier zithoeken langs de vijver vervangen we door een aangepaste halfopen verharding. Deze past beter bij het gebruik van de paden: joggen en wandelen”, klinkt het.

“Verder wordt ook het oude stukje asfaltweg dat door de speeltuin loopt, verwijderd. Twee andere asfaltwegen op het domein krijgen een nieuwe toplaag in asfalt. Aan de werken hangt een prijskaartje van 100 000 euro inclusief BTW. De aannemer wil de klus klaren voor 21 maart, maar de werken zijn natuurlijk wel onderhevig aan de winterse weersomstandigheden.”