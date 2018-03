Spookrijder raast met 80 km/u op N16 27 maart 2018

03u18 0

Een autobestuurder heeft zondagavond even spook gereden op de N16 in Bornem. Hij haalde daarbij volgens getuigen snelheden van tachtig kilometer per uur. Omstreeks 21.30 uur werd hij opgemerkt ter hoogte van het kruispunt van N16 met de Hingensesteenweg. Daar draaide hij de N16 op richting Sint-Niklaas maar dan op het rijvak dat in de richting naar Mechelen gaat. Zeker een tweetal kilometer lang reed de bestuurder in de verkeerde richting. "Tot aan Vitsdam. Daar stak hij via de middenberm door zodat hij opnieuw op het juiste rijvak zat", luidt het bij getuigen. Het incident veroorzaakte gelukkig geen ongevallen. Bij de lokale politie van Klein-Brabant kwamen verschillende meldingen binnen. Die doen nu oproep naar getuigen zodat de autobestuurder geïdentificeerd kan worden en verhoord worden. Op spookrijden staan geldboetes tussen 30 tot 500 euro en kan er zelfs een rijverbod worden opgelegd. (TVDZM)