Speelplein viert 15de verjaardag met groot feest 25 augustus 2018

De Bornemse speelpleinwerking bestaat in 2018 exact 15 jaar, en die bijzondere verjaardag werd vrijdagmiddag gevierd met een groot feest. Domein Kloosterheide werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een festivalweide, met op het podium optredens van DJ Sem, Jeuk, De Zebra's en Ghost Rockers als grote afsluiter. "Onze Bornemse speelpleinwerking boomt als nooit tevoren, met gemiddeld zo'n 140 kinderen per dag in de zomervakantie", klinkt het. "Het is de jeugddienst die deze werking tijdens alle vakanties -behalve de kerstvakantie- organiseert voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Het speelplein werkt met een open spelsysteem: elke dag bieden onze animatoren 3 activiteiten aan van bosspelen, pleinspelen tot knutselen... Wie niet wil meespelen, kan iets kiezen uit het winkeltje met spelmateriaal. We houden de dagprijs heel bewust laagdrempelig, zodat het speelplein voor iedereen toegankelijk blijft." (EDT)