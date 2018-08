Spaghettifeest voor inrichting nieuwbouw 22 augustus 2018

Huize Eyckerheyde, het tehuis voor personen met een handicap in Wintam (Bornem), organiseert ook dit jaar weer een spaghettifeest. "Het spaghettifeest vindt plaats op zondag 26 augustus vanaf 12 uur op de terreinen van Huize Eyckerheyde, te bereiken via de Paardenweg. We ontvangen iedereen dit keer eens niet in onze traditionele tent, maar in de brede gangen van het gebouw en in onze grote zaal", zegt directeur Dirk De Mulder. "De opbrengst van het evenement zal gebruikt worden om de nieuwbouw voor 34 bijkomende bewoners in te richten. De bouwwerken gingen net van start, en we hopen alles begin 2020 af te werken. Vanzelfsprekend moeten alle ruimtes daarna worden ingericht met aangepast meubilair."





Het spaghettifeest vindt plaats van 11.30 tot 15 uur en van 17 tot 19 uur, vooraf inschrijven is niet nodig en ook porties spaghetti afhalen is mogelijk. (EDT)