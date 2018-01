Slager gesloten na breuk in waterleiding 02u32 0

De brandweer is gisteren water moeten gaan pompen uit de kelder van Keurslager Pauwels langs de Puursesteenweg in Bornem. Door een breuk in de waterleiding kwam die vol vol water te staan. Het water vond zich via het keldergat een weg naar binnen. De brandweer pompte het water weg maar arbeiders van Pidpa kwamen ter plaatse om de breuk te herstellen. Door het euvel was de keurslager genoodzaakt om in de voormiddag gesloten te blijven. Pas na 12 uur kon de winkel opengaan. (TVDZM)