Sinterklaas brengt senioren een bezoekje Els Dalemans

03 december 2018

Sinterklaas heeft het dan wel razend druk, de goedheilig man vond gisteren toch nog een gaatje in zijn overvolle agenda om een bezoek te brengen aan het Seniorencentrum OLV in Bornem. “De Sint bezocht al onze 155 bewoners op hun kamer, hij nam meerdere uren de tijd voor een gesprekje met elk van hen. Ook ging hij langs in het dagcentrum, en overal deelde hij mandarijntjes en speculaas uit”, zegt An Jordaens van SOLV.

“Het bezoek van Sinterklaas is een jaarlijkse traditie waar onze bewoners enorm aan gehecht zijn. Ze genieten vooral van het menselijke contact, de speelse Zwarte Pieten, en natuurlijk van het lekkers. Ook in de nacht van 5 op 6 december verwachten we Sinterklaas nog even, zodat we iedereen donderdagochtend op chocolade kunnen trakteren bij het ontbijt.”