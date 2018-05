Sint-Jozefkliniek leert bezoekers reanimeren 29 mei 2018

De Sint-Jozefkliniek heeft haar bezoekers en patiënten maandag aan het werk gezet tijdens een reanimatie-oefening in de inkomhal. "Elke dag zijn 30 Belgen het slachtoffer van een hartstilstand, zonder hulp overleven er slechts twee. Vele mensen weten echter niet wat doen op zo'n moment. Daarom organiseert de Belgian Heart Rythm Association de 'Week van het Hartritme', wij nemen als ziekenhuis maar wat graag deel", klinkt het.





"We organiseren voor alle personeelsleden opleidingen om hen de nodige reanimatietechnieken aan te leren, maar we willen ook het grote publiek betrekken bij het initiatief. Daarom werd er maandag geoefend op de demopoppen aan het onthaal en gaven we bovenop die reanimatietechnieken nog extra informatie over wat je moet doen bij een noodgeval." (EDT)