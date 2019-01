Sint-Amandsenaar praat over ziekte en avonturen in Bornemse bib. Els Dalemans

17u12 0 Bornem Sint-Amandsenaar Frank Van Linden (36) is op maandag 11 maart te gast in de Bornemse bibliotheek. Hij komt er praten over zijn spierziekte ‘Ataxie van Friedreich’, de avonturen die hij de voorbije maanden beleefde én het boek dat hij daarover schreef: ‘Het Kan’.

Ataxie van Friedreich is een aangeboren, progressieve aandoening van het zenuwstelsel. De ziekte werd bij Frank Van Linden vastgesteld toen hij 12 jaar oud was en deed hem in 2005 in een rolstoel belanden. Omdat sporten het aftakelen kan afremmen, waagde de Sint-Amandsenaar zich aan de ene uitdaging na de andere.

De voorbije jaren nam hij deel aan de Dodentocht, hij bedwong de Mont Ventoux en de Muur, legde 2.211 km naar Compostela af met zijn handbike, peddelde van de bron van de Schelde in Frankrijk 222 kilometer ver tot in Mariekerke, bedwong in vier dagen tijd de vier cols van de Marmotte, legde de route van de Elfstedentocht in Friesland af met zijn eigen aangepaste watertrapper, enzovoort.

Over al die avonturen, zijn ziekte en alle bijhorende tegenslagen en blessures, de kracht van vriendschappen, het zoeken naar zingeving en meer schreef Van Linden net ‘Het Kan – alle kanten uit’. De winst van het boek gaat naar FARA (Friedreich Ataxia Research Alliance), een vzw in Amerika die een medicijn zoekt tegen de ziekte.

Het boek bestellen kan via frank.hetkan.be, de voorstelling van Frank Van Linden vindt plaats op maandag 11 maart om 20 uur in de bibliotheek van Bornem, Sint-Amandsesteenweg 41. www.terdilft.be