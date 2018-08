Serenade aan moedige wandelaars LIVE MUZIEK VOOR DEELNEMERS DODENTOCHT AAN KASTEELDOMEIN D'URSEL ELS DALEMANS

09 augustus 2018

02u46 0 Bornem De deelnemers aan de 49ste Dodentocht worden vrijdagnacht op een bijzonder moment getrakteerd op kasteeldomein d'Ursel. De Bornemse klarinettiste Anne Boeykens speelt er samen met een groep muzikanten live voor de wandelaars vanop het balkon.

In 2016 liep het Dodentocht-parcours voor het eerst niet rond, maar over het kasteeldomein d'Ursel, de wandelaars werden er in stijl ontvangen met kaarsen en klassieke muziek. Vorig jaar liep de route dwars door het kunstwerk 'The Guard' op de oprijlaan. En ook deze keer worden de wandelaars weer met een extraatje verwend. De Bornemse klarinettiste Anne Boeykens speelt er vrijdagavond samen met een groep muzikanten live vanop het balkon van de spiegelzaal, dat boven de grote vijver zweeft. Ook toeschouwers zijn welkom: zij kunnen plaatsnemen in de spiegelzaal.





Magisch

"Ik twijfelde geen seconde toen ik de vraag kreeg. De Dodentocht is een bijzonder evenement voor Bornem, het kasteel is een unieke locatie en hier klassieke muziek kunnen brengen op zo'n moment - net voor de wandelaars de nacht induiken - lijkt mij heel magisch. Ik verwelkom de eerste lopers om 23 uur, samen met onze pianiste Lies Colman en cellist Pieter Stas. Na een half uur nemen de leerkrachten en leerlingen van de Bornemse Academie de fakkel over. We kozen geen zware muziek, maar een licht klassiek programma om van dit stukje Dodentocht heel even een 'romantische wandeling bij kaarslicht' te maken." De jonge pianist Simon Moortgat (18) speelt als afsluiter van half 2 tot 2 uur. "Ook ik koos voor dromerige, rustige muziek, en hield er rekening mee dat de wandelaars telkens maar een deel van het stuk meepikken. Het is mijn eerste solo-optreden op zo'n evemenent, en meteen voor een groot publiek, dat maakt het best spannend. Dat ik dit kan doen in mijn eigen dorp Hingene, maakt het extra bijzonder."





Het nachtelijke optreden is voor Anne Boeykens een 'tussendoortje', de Bornemse is immers druk in de weer met de voorbereidingen van het Bornemfestival. Die reeks concerten werd sinds 1996 georganiseerd door de bekende klarinettist Walter Boeykens. Sinds enkele jaren is zijn dochter Anne de bezielster van het festival. "We starten dit 23ste Bornemfestival op 19 augustus in het kerkje van Mariekerke, met de focus op cello. Op 22 augustus spelen we in kasteel d'Ursel, die avond staat in het teken van de vrouw. Op 24 augustus spelen we met Stef Kamil Carlens (dEUS, Zita Swoon..) aan De Notelaer, afsluiten doen we op 26 augustus met een groot openlucht-slotconcert op het kasteeldomein d'Ursel."





Tickets en info: www.terdilft.be