Seniorencentrum OLV investeert half miljoen in nieuwe inrichting Els Dalemans

31 januari 2019

17u59 0 Bornem Het Bornemse Seniorencentrum OLV investeert meer dan een half miljoen euro in de modernisering van het hoofdgebouw. “Alle 135 kamers krijgen nieuw meubilair, ook de muren en gangen worden opgefrist. We moéten dit niet doen, maar vinden het belangrijk voor onze bewoners en medewerkers”, zegt directeur Miguel Michiels.

Het zijn spannende dagen voor de bewoners van Seniorencentrum OLV. Verspreid over vier weken worden alle kamers van het hoofdgebouw volledig opgefrist. “Het is hier een drukte van jewelste: we krijgen 134 bedden geleverd, maar ook evenveel nachtkastjes, tafels, stoelen, relaxzetels, … Het oude materiaal moet ook gestockeerd worden, en dat is een hele berg”, zegt Michiels.

“Meteen worden de muren in alle kamers geschilderd en deels behangen, de deuren krijgen nieuwe handgrepen en de plafonds nieuwe verlichting. Ook de handgrepen in de gangen en alle raamkozijnen krijgen een likje verf. Zo geven we het woonzorgcentrum weer een moderne look: nog minder de uitstraling van een ziekenhuis, nog meer een huiselijke sfeer.”

“Ook voor de medewerkers betekent deze investering een verbetering. Alle nieuwe bedden zijn elektrisch, wat het werk iets lichter maakt. Bovendien kunnen we de bedden laag genoeg zetten en ook de bedspondes beter aanpassen, wat erg belangrijk is voor onze ‘fixatie-arme zorg’.”

“We proberen deze klus te klaren met zo weinig mogelijk hinder voor onze bewoners. De werken worden gespreid over enkele weken, en de mensen worden tijdens de klus goed omringd in de cafetaria. Voor hen is het natuurlijk een hele belevenis om hun vertrouwde omgeving zo te zien veranderen.”