Selfies met lijntjes cocaïne UITBATER LA DIFFERENCE STAAT TERECHT VOOR DRUGSFEITEN TIM VAN DER ZEYPEN

23 februari 2018

02u53 0 Bornem De Bornemse uitbater (41) van dancing La Difference riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel. De uitbater zou in zijn dancing drugs ter beschikking hebben gesteld voor zijn klanten en gebruikte regelmatig ook zelf cocaïne. De man riskeert nu tien maanden cel met probatie-uitstel, de verdediging betwiste alles behalve het eigen gebruik.

Volgens het parket was het danscafé in het centrum van Bornem dé 'place to be' om aan drugs te geraken. De geruchtenmolen in de Kleine-Brabantse gemeente zorgde er uiteindelijk voor dat de politie begin januari 2016 een onderzoek opstartte. Er volgden telefoontaps en telefonie-onderzoek, dat resulteerde volgens openbaar aanklager Linda De Vriendt in enkele bezwarende elementen van een drugshandel die plaatsvond in het danscafé. "Bovendien zou de uitbater ook zijn café ter beschikking gesteld hebben om druggebruik te vergemakkelijken", klonk het nog in de vordering gisteren. Op basis van die informatie werd besloten om een huiszoeking uit te voeren en die leverde resultaten op. "Onder de matras lag een aanzienlijke hoeveelheid geld. Verder werden er restanten van cocaïne gevonden in het café, achter de toog, op tafels en zelfs op het nachtkastje van zijn vijfjarige dochter", aldus procureur De Vriendt.





Camera's

Zelf verklaarde hij steeds nooit op de hoogte te zijn geweest van het gebruik van drugs in zijn zaak. Iets wat het parket zeer ongeloofwaardig vond. "Er werden zelfs foto's en selfies gevonden op een gsm waar de beklaagde opstond met de lijntjes cocaïne op de achtergrond", voegde de procureur nog toe. Zij vroeg gisteren een celstraf met uitstel en een geldboete van 6.000 euro. De raadsman van de café-uitbater verklaarde dat er tijdens de huiszoekingen nooit drugs werd gevonden. "Bovendien kan mijn cliënt niet alles in de gaten houden van wat er in zijn café gebeurde. Hij plaatste camera's, maar die kan je niet in de wc's hangen." Verder, zo oordeelde de raadsman nog, werden in de gsm geen bezwarende berichten gevonden die verwijzen naar een drugshandel. Hij vroeg de vrijspraak of een voorwaardelijke straf gekoppeld aan voorwaarden.





Naast de café-uitbater moesten gisteren ook nog drie twintigers zich komen verantwoorden. Zij kwamen in het vizier van het gerecht omdat ze gelinkt konden worden aan de drugsfeiten in het Bornemse danscafé. Gisteren wezen ze allemaal in de richting van de uitbater. "Hij wist alles wat er in het café gebeurde", klonk het bij de drie.





Grotere drugshandel

"Soms kregen we zelfs wat én mochten we gebruiken in de wc's of achter de toog." Zij zouden samen ook hebben aankocht en volgens het parket was er soms zelfs sprake van handel. Daarom vorderde het parket celstraffen tussen vier en twaalf maanden. Al dan niet met uitstel. Hun raadsmannen minimaliseerden de verkoop en vroegen straffen met probatie-voorwaarden. Opmerkelijk is dat dit dossier een grotere drugshandel in kaart bracht. Een waarin naast de café-uitbater ook zijn vader en oom in was betrokken. "Zij vroegen aan de beklaagde of hij niet wou deelnemen aan een groter project om hun pensioen te verzekeren", besloot de aanklager. "Een project dat ging om het kweken van cannabis en het aanmaken van synthetische drugs." Hiervoor stond hij gisteren niet terecht. Volgens het parket negeerde hij die vraag. "Omdat ik teveel te verliezen heb", bleek uit de telefoontaps. Vonnis in deze zaak op 22 maart 2018.