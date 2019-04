Scoutsgroep helpt week lang mee in zorginstellingen Els Dalemans

De givers van scoutsgroep 68 Sint Maarten uit Deurne steken een week lang de handen uit de mouwen in verschillende zorginstellingen in Klein-Brabant. "Dit is voor vele jongeren een heel nieuwe omgeving, maar na een week samen groeit er vaak een fijne band met onze bewoners", zegt Veerle Goossens van woonzorgcentrum De Vlietoever.

“Het is al jarenlang een vaste traditie: de jongeren van de Antwerpse scoutsgroep logeren een week in de lokalen van een jeugdbewegingen in de buurt, en trekken overdag naar de verschillende zorginstellingen. Niet alleen De Vlietoever, maar ook Eyckerheyde, Flegado, De Steiger, WZC Sauvegarde, SOLV, ‘t Onzent... krijgen dagelijks enkele van de 30 tot 35 tieners over de vloer.”

“De 15 tot 16-jarigen helpen in de voormiddag bij allerlei kleine klusjes: het terras vegen, de tuin zomerklaar maken, de tafels dekken en weer afruimen, … In de namiddag gaan ze actief aan de slag met de bewoners. Zo werd er in De Vlietoever dinsdag paasdecoratie geknutseld, op woensdag staat een wandeling op het programma en op donderdag bezoeken we samen een expo in Hingene. De jongeren helpen dan bijvoorbeeld de rolstoelen duwen, en verlichten zo het werk van onze dienst animatie.”

“Niet enkel voor onze medewerkers, maar ook voor de bewoners is het leuk om dit ‘jong geweld’ in huis te hebben. Die extra aandacht en gesprekjes doen velen deugd. Voor de jongeren zelf is het de eerste dagen vaak wat wennen, de meesten zijn niet vertrouwd met zo’n zorgomgeving. Soms is het ook erg confronterend, maar in het verleden zagen we al regelmatig een mooie band groeien tussen jongeren en bewoners.”