Sacramentsprocessie zoekt deelnemers 22 mei 2018

Op zondag 3 juni gaat bij goed weer de sacramentsprocessie uit in Weert (Bornem). Zo'n 150 figuranten en processiegangers verzamelen om 10 uur aan de kerk en stappen samen door de Scheldestraat naar de kapel van 'Onze Lieve Vrouw Ster der Zee' in de Molenstraat. Daar vindt een korte ceremonie plaats. Wie interesse heeft om deel te nemen aan de sacramentsprocessie, kan dit melden tijdens één van de pasbeurten. Die vinden plaats in de kerk van Weert op de zaterdagen 26 mei en 2 juni, telkens van 14 tot 16 uur, en op woensdag 30 mei van 17 tot 19 uur.





