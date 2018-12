Sabine Hagedoren en Dina Tersago helpen leerlingen met ‘Strijk for Life’ Wannes Vansina

14 december 2018

13u35 1

De leerlingen van het vierde jaar voeding-verzorging van atheneum Klein-Brabant in Bornem organiseren al van deze ochtend en nog tot de laatste schoolbel ‘Strijk for Life’. Bezoekers zijn welkom om met wasmanden vol propere was naar school te komen. Tegen een vergoeding krijgen ze de hemden en broeken dan netjes gestreken terug. De opbrengst van de actie gaat naar ‘A Touch of Rose’ en het Berrefonds. De leerlingen stonden er overigens niet alleen voor. Ze kregen de hulp van weervrouw Sabine Hagedoren en presentatrice Dina Tersago. Het was de derde keer dat het atheneum Strijk for Life organiseerde. Overigens blijft het niet bij die ene actie. Andere leerlingen verkopen dan weer koekjes of zelfgemaakte theelichtjes en kerstversiering. De opbrengst van al die acties is nog niet bekend.