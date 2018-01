Rotary overhandigt zieken geschenkjes 02u26 0 Aerts

Rotary Willebroek/Klein-Brabant ging naar aanleiding van de feestdagen thuis langs bij zieken. "We stelden kerstpakketten samen, met speculoos en chocolade van Vermeiren, om uit te delen aan mensen die niet meer zelfstandig het huis uit geraken. We willen hen hiermee het signaal geven dat zij niet worden vergeten", zegt Ann-Marie Morel, voorzitter van de 'Commissie Dienst aan de Gemeenschap'. "Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld." Op de foto overhandigt dokter Morel een attentie aan Guy Van Boom.





(EDT)