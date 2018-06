Rookontwikkeling in Sint-Jozefkliniek 04 juni 2018

02u31 0

Een hevige rookontwikkeling zorgde gisterenmiddag even voor opschudding in de Sint-Jozefkliniek in Bornem. "De rook ontstond door opwarming van een broodje in een microgolfoven op de afdeling heelkunde. Onze interne interventieploeg reageerde heel snel, en de patiënten werden onmiddellijk geëvacueerd naar de dichtsbijzijnde verpleegafdeling", klinkt het.





"De brandweer kwam snel ter plaatse en zorgde voor een grondige ventilatie van de getroffen ruimtes." (EDT)