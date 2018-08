Rony Cuyt (sp.a) en Ivan Van der Taelen (sp.a) geven fakkel door 11 augustus 2018

02u25 0 Bornem Ze plannen allebei 'meer campagne te voeren dan ooit tevoren', toch staan Rony Cuyt (sp.a) en Ivan Van der Taelen (sp.a) niét op de lijst van Iedereen Bornem voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "We geven de fakkel door aan jong talent. Onder andere mijn dochter Elke waagt haar kans", zegt Cuyt.

Hij was een van de grote initiatiefnemers van 'Iedereen Bornem': het nieuwe politieke project van sp.a, Groen, Beter Bornem en B!Democratisch, aangevuld met onafhankelijken. Toch kiest Rony Cuyt (65) er nu voor om zelf niét op die lijst te staan. "Ik zetel ondertussen 36 jaar in de gemeenteraad en al die tijd in de oppositie. Natuurlijk hopen we nu eindelijk mee te besturen, maar een uitvoerend mandaat is niet meer voor mij. Tegen het einde van de legislatuur ben ik 71 jaar oud. Het is genoeg geweest, en ik wil de kiezer ook niet bedriegen door nu wél op de lijst te staan en na de verkiezingen af te haken."





Toch plant Cuyt nog volop mee campagne te voeren: zijn dochter Elke (30) - die in Bornem een broodjeszaak runt - stapt in de politiek. Zij krijgt plaats 15, de eerste naam op kolom 2. "In het verleden hield ik de boot af, maar dit nieuwe project spreekt mij enorm aan. En een uitvoerend mandaat: graag!"





Tijdsgebrek

Ook Ivan Van der Taelen (50) stopt na 24 jaar in de gemeenteraad. "Ik breng veel tijd in het buitenland door en vind te weinig tijd om mij nog voor 100% te smijten. Maar ook ik krijg een jonge opvolger: mijn nichtje Tiffany Coppens."