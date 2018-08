Rode Kruis: "Opmerkelijk minder verzorgingen" 13 augustus 2018

02u40 0 Bornem Niet alleen de organisatie, maar ook het Rode Kruis heeft een relatief 'rustige' Dodentocht achter de rug. "Onze 300 vrijwilligers hebben in de 12 verschillende hulpposten natuurlijk hun werk gehad, maar we telden dit jaar 1.600 verzorgingen en zijn er 600 minder dan in 2017", klinkt het.

"We vermoeden dat de snelle opgaves in het begin van de tocht daar voor iets tussen zitten: die mensen komen later niet bij ons in de hulppost terecht. De verzorgingen waarmee de wandelaars bij ons aanklopten waren hetzelfde: vooral blaren, spierpijn en vermoeidheid. Enkele mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar nooit ging het om echt levensbedreigende zaken."





Vorig jaar gebruikte het Rode Kruis in Bornem al een klein deeltje van de centrumkerk, nu palmde de hulppost bijna het hele gebouw in. "Het is een fantastische locatie, met mooi licht en -zeker vergeleken met onze tent van de voorbije jaren- een ideale temperatuur. Nooit eerder hadden we zo'n grote hulppost in zo'n uniek gebouw. Het was aandoenlijk om te zien dat vele wandelaars bij het binnenkomen snel een kruisteken maakte. Of misschien hoopten ze zo op een minder pijnlijke verzorging?" (EDT)