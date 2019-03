Renovatie oude Scheldebrug in mei van start: 'We proberen hinder tot minimum te beperken'

Els Dalemans

26 maart 2019

14u26 0 Bornem De Vlaamse Waterweg start op maandag 6 mei met renovatiewerken op de oude Scheldebrug tussen Bornem en Temse. “In deze eerste fase, die loopt tot eind november, wordt het vaste gedeelte van de brug aangepakt. We verwachten lokaal en tijdelijk hinder, maar proberen deze tot een minimum te beperken.”

De oude Scheldebrug werd gebouwd in 1955 en wordt al meer dan 60 jaar heel intensief gebruikt. De brug is nodig aan een grondige renovatie toe, de aannemer gaat die klus klaren in 3 fasen. Vanaf 6 mei wordt het vaste gedeelte van de Scheldebrug onder handen genomen.

“In aanloop naar deze werken vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel. Hiervoor zal nog tot en met eind april geregeld één rijstrook op de brug afgesloten worden. We verwachten hinder in de richting van Sint-Niklaas, meteen geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km/h.”

“Van vrijdag 5 april om 20 uur tot en met maandag 8 april om 6 uur wordt de oude Scheldebrug volledig afgesloten. Op dat moment bouwt de aannemer de mobiele stelling op. Deze is nodig om de metalen geraamten van de brug te zandstralen en ze een nieuw laag verf te geven. Alle verkeer moet op dat moment via de nieuwe Scheldebrug. Ook in juli, september en november wordt de brug telkens enkele dagen afgesloten om diezelfde stelling te verplaatsen.”

“Tijdens de werken op de mobiele stelling, zullen steeds twee versmalde rijstroken beschikbaar blijven voor het wegverkeer, met opnieuw een snelheidsbeperking van 30 km/h. Het zandstralen van het metalen geraamte kan voor geluidshinder zorgen, en zal daarom zo veel mogelijk overdag gebeuren. Een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug moet de overlast door stof beperken.”

“De werken aan de oude Scheldebrug hebben geen impact op het treinverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijven gebruiken.”

In een tweede fase -die loopt van begin maart 2020 tot eind april 2020- vernieuwt de aannemer het brugdek en de voetpaden van de oude Scheldebrug. Tijdens deze werken is helemaal geen verkeer mogelijk over de oude brug, alle wagens moeten over de nieuwe Scheldebrug.

In een derde fase -van begin mei 2020 tot midden november 2020- pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Dat ligt los van de rijweg, deze klus kan worden geklaard zonder hinder voor het autoverkeer.