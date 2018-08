Regionaal landschap organiseert gratis klimaattochten 24 augustus 2018

Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert op zondag 2 september vier gegidste klimaattochten voor fiets- en wandelliefhebbers. "De tochten lopen doorheen Bornem, Hamme, Waasmunster, Temse en Dendermonde. We kunnen voor de organisatie rekenen op de hulp van de Natuurpuntafdelingen Klein-Brabant, Hamme en 's Heerenbosch en Natuurgidsen Klein-Brabant", zegt Eva Galle. "Deelnemers kunnen al wandelend en fietsend iets opsteken over de natuur, het veranderende klimaat en hoe het één effect heeft op het ander. Er is keuze tussen een gegidste fietstocht met start om 14 uur aan De Notelaer in Bornem, een gegidste fietstocht met start om 15 uur aan het infopunt Driegoten in Hamme, een gegidste wandeling met vertrek om 14 uur aan De Notelaer in Bornem of een gegidste wandeling met vertrek om 15 uur aan het kerkje van Vlassenbroek in Dendermonde. De fietstochten duren 2,5 tot 3 uur, de wandelingen 2 uur. Deelnemen aan de klimaattochten is gratis, maar inschrijven voor 30 augustus is wel nodig via lise@rlsd.be. Vermeld je naam, telefoonnummer, tocht naar keuze en het aantal deelnemers." (EDT)