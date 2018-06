Rechters geloven man die 'kinderporno verzamelde voor politie' niet 23 juni 2018

Een 41-jarige man uit Bornem is schuldig bevonden aan het bezit en verspreiden van kinderporno. Volgens procureur des konings Lieselotte Claessens had hij maar liefst 123 GB aan foto's en filmpjes in zijn bezit. De beklaagde, zelf ooit slachtoffer van kindermisbruik, had een uitleg voor die foto's: "Ik verzamelde het voor de politie. Ik was misnoegd over het feit dat je er zo gemakkelijk aan geraakt en wou de politie hepen om de kinderporno te verzamelen." Alleen sprak het soort pornografie op de computer zijn verklaringen tegen. "Het zou nog gekund hebben als hij alle soorten pornografie op de laptop had staan maar het werd speurders duidelijk dat beklaagde een specifieke voorkeur had. Dus zijn verklaring dat hij waakzaam wou zijn voor de burger is ongeloofwaardig", aldus procureur Claessens. Het parket vroeg een celstraf, de verdediging pleitte voor een opschorting. De rechters in Mechelen legde hem een probatie-opschorting op gekoppeld aan voorwaarden. (TVDZM)